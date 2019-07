Brand in rijhuis langs Afrikalaan: één persoon lichtgewond Jeroen Desmecht

31 juli 2019

11u02 46 Gent Een rijhuis langs de Afrikalaan heeft woensdagochtend vuur gevat. De brand ontstond rond 10 uur op de tweede verdieping. Eén persoon werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. De woning is onbewoonbaar verklaard.

“Toen we toekwamen, stond de woning in lichterlaaie”, weet Alisa Coessens, woordvoerder van Branweerzone Centrum. “Iedereen werd op tijd geëvacueerd. De hulpdiensten moesten wel één lichtgewonde persoon naar het ziekenhuis overbrengen.”

Straat afgesloten

Door de brand is de Afrikalaan momenteel afgesloten tussen de kruispunten met de Aziëstraat en de Australiëstraat. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Een lokale omleiding is voorzien. “Momenteel is het vuur onder controle én zitten de bluswerken erop”, besluit Coessens. “De Afrikalaan wordt zo meteen vrijgegeven.”