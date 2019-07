Brand in leegstaand pand in Kongostraat: Geen gewonden Sam Ooghe Jeroen Desmecht

05 juli 2019

19u42 0 Gent Er heeft deze avond een kleine brand gewoed in een leegstaand pand in de Kongostraat.

De melding kwam bij de Gentse brandweer binnen rond 18.15 uur. De bovenverdieping van een leegstaand pand bleek in brand te staan. De brandweer was echter snel ter plaatse en kon de brand snel blussen. Niemand raakte gewond. Wel was de straat zo’n uur lang afgesloten voor alle verkeer.

Er is een branddeskundige aangesteld om de oorzaak van de brand te onderzoeken.