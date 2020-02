Brand in koffiebranderij Vandekerckhove legt verkeer in binnenstad lam Cedric Matthys

05 februari 2020

16u10 64 Gent Een brand in de kelder van koffiebranderij Vandekerckhove in de Brabantdam heeft woensdagnamiddag het verkeer in Gent stevig in de war gestuurd. De straat was een tijdlang afgesloten. Hierdoor was niet enkel de drukke verkeersas onderbroken. Ook kon tramlijn 2 even niet bediend worden.

Rond kwart voor vier woensdagnamiddag brak er brand uit in de kelder van koffiebranderij Vandekerckhove in de Brabantdam. Tijdens het branden van de koffie kwamen gloeiend hete koffiebonen terecht in een filter met koffieschilfers. Die schilfers vatten vuur, waardoor de woning zich binnen de kortste keren met rook vulden. De rook verspreidde zich in de Brabantdam en de Vlaanderenstraat.

Geen schouwbrand

“Door de rook was het geen eenvoudige brand om te blussen”, laat brandweerkapitein Steven Van Vooren weten. “Eerst kregen we te horen dat het om een schouwbrand ging, maar al snel bleek de brandhaard zich in de kelder te bevinden. De schade bleef gelukkig beperkt en er vielen ook geen slachtoffers. Al bij de melding van brand had iedereen het pand verlaten. Enkel wat mensen die in de appartementen boven de winkel woonden, moesten we evacueren.” De brandweer sloot de Brabantdam even af, maar rond half zes ‘s avonds kwam alle verkeer opnieuw op gang. Ook de trammen hervatten hun ritten.