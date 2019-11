Brand in appartementsgebouw, 1 lichtgewonde Cedric Matthys

22 november 2019

23u00 0 Gent Iets na 21 uur vrijdagavond is er brand uitgebroken op een balkon van een appartementsgebouw in Gent. Het gebouw bevindt in de Nieuwewandeling, een straat vlak naast het Groenvalleipark.

“Bij de brand raakte één iemand lichtgewond”, liet de politie weten. “De situatie is inmiddels onder controle, maar er rukten wel heel wat brandweer- en ziekenwagens uit. De brand ontstond namelijk aan de achterzijde van het gebouw. Die is niet met een voertuig bereikbaar, vandaar de grote opkomst.” Door de brand was de Nieuwewandeling tijdelijk onderbroken. Ook werd het appartementsblok tijdelijk ontruimd. De brandweer ving de bewoners tijdelijk op in een restaurant net naast het appartement.