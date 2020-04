Brand aan transportband van steenkoolbedrijf in Gentse haven Wouter Spillebeen

11 april 2020

13u33 0 Gent Aan de achterkant van het steenkoolverwerkend bedrijf Coal Terminal in de Gentse haven is deze middag een brand uitgebroken op een transportband. De brandweer kwam massaal ter plaatse om het vuur de bedwingen.

Volgens de eerste oproep rond 12.10 uur naar de hulpdiensten was iets op de transportband vermoedelijk in brand gevlogen. De brandweer stuurde meteen heel wat wagens en personeel naar de Energiestraat, aan de achterkant van het bedrijf, waar de rookpluim van ver te zien was. De spuitgasten gingen het vuur te lijf en werkten de hele middag om het vuur te bedwingen. Hoe groot de schade aan de transportband is, is nog niet geheel duidelijk. De bluswerken zijn voorlopig nog bezig.

