Bram (31) schrijft burn-out van zich af: "Besef nu beter wat belangrijk is in het leven"

28 oktober 2019

18u59 1 Gent “Ik een burn-out, nee dat kan echt niet?” Het verdict kwam drie jaar geleden hard aan voor Bram De Brabander. In zijn pas verschenen boek ‘Jong en opgebrand’ geeft de Gentenaar zich bloot. “Ik voelde me als een verwende twintiger die aan een luxeprobleem lijdt.”

Ben je perfectionistisch? Ja. Kan je het werk makkelijk loslaten? Nee, totaal niet. Voel je je betrokken bij je werk? Nee. Als zijn huisdokter hem eind 2016 met de feiten op de neus drukt, geraakt Bram nog nauwelijks uit zijn bed van vermoeidheid. Op zijn 28ste kampt hij met een burn-out klinkt het harde oordeel.”

“Mijn eerste reactie was er één van ongeloof. Ik kon heel moeilijk aanvaarden dat ik opgebrand was. Plots moet je aan je omgeving toegeven dat het toch niet zo goed gaat met je gaat.” Zijn toenmalige job als onderwijsdeskundige op de dienst flankerend onderwijsbeleid lag aan de basis van zijn burn-out. Het was het tegenovergestelde van de juiste man op de juiste plaats. “Het begon al op mijn eerste werkdag, toen duidelijk werd dat niemand echt wist wat m’n job inhield. Ik werd er gedropt in een eenmansbureau en miste het hebben van collega’s en het maken van mopjes tussen het werken door”, vertelt Bram.

Hij moest opnieuw op zoek naar zichzelf. Naast sessies loopbaanbegeleiding en bezoeken aan de psycholoog begon de jonge auteur met een blog met persoonlijke getuigenissen over zijn burn-out. “In eerste instantie hield ik de blog ‘low profile’ en deelde ik mijn schrijfsels enkel met mensen uit mijn dichte omgeving. Na enkele positieve reacties besefte ik wat ik zo gemist had in mijn job als ambtenaar: schrijven.” Schoorvoetend contacteerde Bram enkele uitgeverijen om zijn eerste boek te publiceren. “Over burn-out bestaan er wel heel wat zelfhulpboeken, maar er zijn weinig persoonlijke getuigenissen.”

Open en eerlijk

In ‘Jong en Opgebrand’ deelt Bram zijn verhaal in dagboekvorm van de eerste dag dat zijn burn-out de kop opstak tot het herstel. Soms wordt het heel persoonlijk bijvoorbeeld als Bram getuigt over de impact van de burn-out op zijn seksleven. Het voorwoord is geschreven door Eva Daeleman die als Bekende Vlaming eerder al open en bloot getuigde over haar burn-out. “Bram deelt open en eerlijk. Was dit boek er maar toen het zwart voor mijn ogen”, schrijft Daeleman. Het is een mooi compliment voor de jonge auteur. “Ook via sociale media en uit mijn omgeving ontving ik al heel wat reacties van mensen die zich herkennen in mijn verhaal.”

Zelf heeft Bram lessen getrokken uit zijn ervaringen van de afgelopen jaren. “Ik besef nu beter wat er belangrijk is in het leven. Een job waar je energie uit haalt in plaats van één die je leegzuigt en af en toe de tijd nemen om te genieten. Ik ga ook vaker op reis omdat ik gemerkt heb dat ik dan pas volledig tot rust kan komen.”

