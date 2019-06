Braderie Publique was schot in de roos Sabine Van Damme

04 juni 2019

11u44 0 Gent Het eerste deel van de Braderie Publique afgelopen (lang) weekend was een enorm succes. Dat blijkt uit cijfers van Puur Gent.

De massa-braderie ging door in de omgeving Brabantdam, Kortedagsteeg, Kouter, Koestraat, Botermarkt, Hoogpoort en Steendam. Het was al de 5de editie van de Braderie Publique, maar het was de eerste keer dat die samenviel met de foodfestivals Barrio Cantina en Gent Smaakt.“Dat bleek een schot in de roos te zijn”, economieschepen zegt Sofie Bracke. “Op donderdag werden ruim 75.000 bezoekers geteld in de Braderiezone, onder de Stadshal en op de Korenmarkt. Voor een eerste braderiedag is dat een absoluut record. Veel handelaars kozen ervoor om de winkel op de feestdag speciaal te openen. Op vrijdag werd het record zelfs gebroken met 84.000 bezoekers, op zaterdag werden terug 75.000 bezoekers geteld en op zondag rond 16u stond de teller reeds op 35.000. Zo klopt de organisatie af op meer dan 265.000 bezoekers in de Braderiezone.” Op donderdag werden 91 kramen op de openbare weg geplaatst, op vrijdag kwamen daar nog 29 kramen bij.

Van donderdag 27 juni tot en met 30 juni is er deel 2 van de Braderie Publique, met een straatverkoop in de omgeving Veldstraat, Korenmarkt, Oudburg en andere.