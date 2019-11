Bpostbusje toont een sterk staaltje stapelkunst



Erik De Troyer

16 november 2019

Nu de Sint in het land is en de kerstdagen in zicht zijn, hebben de postleveranciers de handen vol om tijdig alle briefjes en pakjes op het juiste adres af te leveren. Deze bestelwagen die vanochtend gespot werd op de R4 in Gent ter hoogte van Lochristi zit alvast aardig volgestouwd. De Zalando- en Bol.com-pakjes liggen kriskras door elkaar. Een sterk staaltje stapelkunst of gewoon in de bestelwagen gegooid? Benieuwd of alle pakjes heelhuids op hun bestemming aankomen.