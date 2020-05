BPost voert onderzoek naar geopende brieven na drie klachten Didier Verbaere

30 mei 2020

21u13 0 Gent/Lokeren/Oosterzele BPost heeft een onderzoek geopend na een reeks klachten over brieven die geopende besteld werden in de bus. “We nemen dit zeer ernstig maar benadrukken ook dat het gaat om drie dossiers op 7 miljoen zendingen per dag”, zegt BPost woordvoerder Barbara Van Speybroek.

BPost kreeg de afgelopen dagen drie gelijkaardige klachten van klanten. Een vrouw uit Gent kreeg een vijftal geopende enveloppen met steunkaartjes na het overlijden van haar dochter. Een mama uit Oosterzele merkte dat de verjaardagcentjes voor haar dochter uit de envelop van oma waren verdwenen. En ook in Lokeren was er een soortgelijk voorval.

BPost neemt de zaak heel ernstig en onderzoek waar in haar ‘distributieketen’ de enveloppen werden geopend voor verzending. “We zijn momenteel aan het nagaan waar in de keten de brieven zijn gepasseerd en waar deze geopend kunnen zijn. De verwerking verloopt grotendeels geautomatiseerd en er is weinig menselijke interactie”, zegt BPost woordvoerder Barbara Van Speybroek.

“Het openen van andermans post is een strafbaar feit. Maar we sensibiliseren ook dat geld per post versturen verboden is”, zegt Van Speybroek. “We zien ook geen stijging aan dergelijke zaken sinds de coronacrisis. Maar dat brieven geopend worden door medewerkers, is eerder zeldzaam. Vorig jaar waren er 48 klachten hierover. En we versturen 7 miljoen zendingen per dag. Maar het blijft dus strafbaar en we zoeken dit uit”, besluit Barbara.