Bpost-busje toont een sterk staaltje stapelkunst



Erik De Troyer

16 november 2019

17u18 0

Worden pakjes onderweg met liefde en zachtheid behandeld? Na het zien van deze foto zijn we er behoorlijk zeker van dat het antwoord op die vraag ‘nee’ is. Deze bestelwagen van Bpost werd deze morgen gespot op de R4 in Gent. Een sterk staaltje stapelkunst of gewoon in bestelwagen gesmeten? Benieuwd in welke staat die pakjes op hun bestemming aankomen...