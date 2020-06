Bouwspeelplaats Gentbrugge geopend: hele zomer lang timmer- en zaagpret voor kinderen Sabine Van Damme

28 juni 2020

17u17 0 Gent Waar vroeger het Ottenstadion stond, wordt vandaag getimmerd, gehamerd en gezaagd. Das Kunst strijkt er de hele zomer lang – en de komende twee zomers opnieuw – neer met een Waar vroeger het Ottenstadion stond, wordt vandaag getimmerd, gehamerd en gezaagd. Das Kunst strijkt er de hele zomer lang – en de komende twee zomers opnieuw – neer met een Bouwspeelplaats om kinderen tussen 8 en 14 jaar de kunst van het doe-het-zelven bij te brengen.

Niet dat hun hand wordt vastgehouden, integendeel. De kinderen krijgen uitleg over het materiaal, en mogen er dan zelf mee aan de slag. De kans dat er af en toe een pleister zal nodig zijn daar op het veld in de Bruiloftstraat, is dus niet onbestaande. Schepenen Sami Souguir en Astrid De Bruycker kwamen op de eerste dag al een kijkje nemen. “Das Kunst opent trouwens ook een Bouwspeelplaats in Mariakerke, aan Kinderboerderij Mekkerland. Die opent binnenkort”, aldus De Bruycker. “De kinderen mogen hier vrij aan de slag, met begeleiding”, zegt Pieter Quaghebeur van Das Kunst. Toch bieden we hen ook structuren aan om naartoe te werken, zodat er iets concreet ontstaat. We zijn er de hele zomer lang op zondag van 14 tot 17 uur, en tijdens het bouwverlof ook twee weken lang elke werkdag, op dezelfde uren. Omwille van corona is reserveren wel verplicht, maar deelnemen is gratis. Er zijn ongeveer 450 plaatsen deze zomer, 250 daarvan zijn al ingevuld.” De kinderen die vandaag de spits afbeten, vonden het alvast enorm interessant. Ze maakten een mannetje. Gust (14) en Marcos (9) werkten aan het hoofd. “Heel leuk om te doen, ik kom zeker nog terug”, zei Marcos. En ook Gust bleek enthousiast. “Mijn broer wilde komen en ik moest mee omdat ik van mijn ouders niet alleen thuis mocht blijven”, zegt hij. “En ik knutsel niet graag. Maar dit valt eigenlijk best nog mee.” Ook Alexander, de bijna 10-jarige zoon van schepen Souguir, was meteen enthousiast. Het enige wat nog ontbreekt op de site, is een terrasje voor de ouders. Alleen is dat door corona quasi onmogelijk.