Bouw nieuw sluizencomplex Terneuzen loopt vertraging op: “We mikken op het voorjaar van 2023” Kristof Vereecke

01 september 2020

16u11 0 Gent De bouw van het nieuwe sluizencomplex in Terneuzen loopt minstens drie maand vertraging op. Dat heeft te maken met recente archeologische vondsten op de site. De oplevering was eind 2022 voorzien, maar wordt nu pas in het voorjaar van 2023 verwacht.

Vlaanderen investeert ruim 858 miljoen euro in de bouw van het nieuwe sluizencomplex dat samen met Panama en Rotterdam één van de grootste ter wereld zal zijn. Nederland betaalt ‘amper’ 190 miljoen, de overige 48 miljoen euro wordt bijgelegd door Europa. Cijfers die meteen het belang van het project voor Vlaanderen en de Gentse haven aanduiden. “Deze sluis maakt het verschil tussen een toekomst van groei of het langzaam verdwijnen van Gent als zeehaven”, vertelde de Gentse havenbaas Daan Schalck bij de eerste spadesteek begin november 2017. De huidige sluis is te klein om de nieuwe moderne zeeschepen via Terneuzen naar de Gentse haven te loodsen.

Bedoeling was om eind 2022 klaar te zijn met de bouw, maar die deadline zal niet worden gehaald. “Door de vondsten van enkele archeologische voorwerpen op de bouwplaats is een vertraging van drie maanden opgetreden. Bovendien zijn er nog gesprekken lopende over een aantal issues (lees corona, nvdr.) die een impact kunnen hebben op de opleverdatum”, klinkt het in een officiële mededeling. Er wordt nu gemikt op het voorjaar van 2023. Dat zou betekenen dat er meer dan 5 jaar gebouwd werd aan het sluizencomplex dat ruim 1 miljard euro gekost zal hebben.