Bourgeois schenkt nog snel 7,3 miljoen euro aan Gent Sabine Van Damme

24 mei 2019

21u11 7 Gent Twee dagen voor de verkiezingen heeft Vlaams minister-president Geert Bourgois nog snel 7,3 miljoen euro voor Gent uit zijn portefeuille getoverd. Het overgrote deel is voor de Sint-Baafskathedraal.

Bourgeois, ook Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een premie van 5.067.344,97 euro toe voor de restauratie van de Sint-Baafskathedraal “De kathedraal is al eeuwen lang een symbool van de Gentse binnenstad en is in 1936 beschermd als monument”, motiveert hij. “Met deze restauratiepremie van 5 miljoen euro zullen de crypte, de kooromgang, het kapittelhuis en de ruimtes van de priesters gerestaureerd worden. Het hoogkoor en het schip blijven bestemd voor de eredienst, de priesterruimtes worden een bezoekerscentrum waar ook het gerestaureerde Lam Godsretabel te zien zal zijn. De restauratiewerken zouden afgerond worden in 2021.”

Ook de kerk van het Sint-Barbaracollege kan op de helpende hand van Bourgeois rekenen, in de vorm van 1.139.057,03 euro. “In 1994 werd de kerk van het Sint-Barbaracollege in Gent beschermd als monument omwille van haar historische en artistieke waarde. Om de erfgoedwaarde te beschermen zijn er dringende restauratiewerken nodig, er sijpelt namelijk water naar binnen en de waterafvoer is in slechte staat”, klinkt het. Met de restauratiesubsidie worden de daken, net als de kapconstructie, de zolder, de draagstructuur, het schrijnwerk en de beglazing aangepakt. De kerk wordt polyvalent gebruikt door het college. Er komt een werkgroep om samen met de kerkgemeenschap te overleggen over het gebruik van de kerk na de restauratie.

Het museum Dr. Guislain tenslotte ontvangt een premie van 1.224.587,31 euro. “De restauratie van de daken van het museum Dr. Guislain moet dringend gebeuren om waterinsijpeling en verlies van erfgoedwaarde te voorkomen”, aldus Bourgeios. “Het complex is erg omvangrijk: er is 18.566 m² dakoppervlakte. Zeven daken met een totale dakoppervlakte van 5.430 m² worden nu gerestaureerd. Een deel van de daken is afgewerkt met asbestleien. Het reinigen van asbesthoudende daken is niet toegestaan, dus voor deze daken is vervanging de enige duurzame oplossing.”