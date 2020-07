Botrams mee uuflakke en Irish coffee om 7 uur: niet op de Vlasmarkt, wel in een verborgen stadspaleis Sabine Van Damme

20 juli 2020

15u33 2 Gent Om 1 uur sluiten alle cafés, dus is het perfect mogelijk om vanaf 7 uur ’s ochtends terug in het centrum te staan, meer bepaald in de Nederpolder 1. Achter die poort, die normaal gezien gesloten is, staat nu het Botramkot, en een bar met ‘straffe koffie’ en ‘straffe chocomelk’. Bovendien is er een verscholen stokerij te bezoeken.

Geen Gentse Feesten zonder nen botram mee uuflakke en een Irish coffee op de Vlasmarkt om 7 uur ’s morgens. Het is een ongeschreven regel bij de echte Feestenliefhebbers. Er zijn dan wel geen Feesten op de Vlasmarkt, het Botramkot en de Irish coffees zijn er wel degelijk. Morgen, dinsdag 21 juli, is het evenwel de laatste dag dat je er van kan genieten. Van 7 tot 11 uur (’s morgens, jawel) is de deur van het stadspaleis aan de Nederpolder 1 open. In wat ooit een klooster was, zit nu een stokerij.

(Lees verder onder de foto)

Ooit, in 1360, zat daar Herberg De Pelicaen. Later werden de bestaande gebouwen uitgebreid met onder meer een poortgebouw, en werd het Hotel Vanden Meerssche. Napoleon zou er nog op bezoek geweest zijn, maar er niet geslapen hebben. Later, in 1892, werden de gebouwen eigendom van de zusters der Kindsheid Jesu. Die bleven daar tot een tiental jaar geleden. Intussen zit in een deel van de gebouwen en in de voormalige kapel een verborgen stokerij, de Dada Chapel. Daar wordt moutwijn, wodka van bio-aardappelen en rum van suikerbieten – Brhum – gemaakt.

Gratis rondleiding bij Irish coffee

Een rondleiding in de gebouwen krijg je gratis bij de botrams of bij een Irish coffee, alle uitleg over de brouwsels ook. De binnentuin alleen al is trouwens een bezoek waard. Maar als in de binnentuin dus het Botramkot én een bar staan, is het natuurlijk plezanter. Allen daarheen, op de nationale feestdag tussen 7 en 11 uur. De drank die ter plaatse gemaakt wordt is daar te koop, of bij Bookz&Booze in de Hoogpoort.