Botramkot zorgt voor naakt-aftelkalender naar volgende Gentse Feesten Sabine Van Damme

16 juli 2020

20u58 0 Gent Geen Gentse Feesten? Hoog tijd dus om te beginnen aftellen naar 16 juli 2021, als er wél weer Gentse Feesten zijn. En wie anders dan de mannen van ’t Botramkot kunnen daarbij helpen? Zij maakten een heuse naakt-aftel-naar-de-Gentse-Feesten-2021-kalender.

“Nog 365 dagen en het zijn wél Gentse Feesten”, zegt Nicolas Maréchal van ’t Botramkot. “Hoog tijd om te beginnen aftellen dus. En om de mensen daarbij te helpen, hebben we een aftelkalender gemaakt vol blote madammen. Zo’n kalender zoals bij de brandweer in de kleedkamers hangt, maar dan mooier, en betere kwaliteit.” Op de kalender, blote borsten in allerlei formaten, toebehorend aan dames die benoemd zijn tot miss Voedselinspectie, miss Uufflakke, Miss Irish Coffee, Miss Corona en vele anderen. De kalenders zouden normaal gezien verdeeld worden in ’t Botramkot, maar omdat er geen Gentse Feesten zijn mag er dus ook geen Botramkot op de Vlasmarkt staan. Dus zijn ze nu te vinden in verschillende zaken, zoals uiteraard de Vlasmarkt-cafés Jos en Trefpunt, maar ook bij Bookz&Booze, Missy Sippy, café Fatima, Huzaar, Barbelien, Café Congé en Den Boer.