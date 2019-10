Bordspel van Gentenaar Jerome ligt na vier jaar in de rekken: “Ik ben al blij dat mijn naam op de doos staat” Wouter Spillebeen

28 oktober 2019

07u00 0 Gent Fuji-Koro, het bordspel waar Gentenaar Jerome Demeyere vier jaar lang aan werkte, ligt vanaf vandaag in de winkelrekken. Het spel haalde meer dan 300.000 euro op via crowdfundingwebsite Kickstarter en afgelopen week werd het officieel voorgesteld op Spiel in het Duitse Essen, de grootste gamebeurs ter wereld. “Nu komt het in de handen van de spelers en de echte reviews zullen van hen komen”, zegt Jerome.

In 2015 kreeg Jerome Demeyere het idee om een bestaand bordspel in een nieuw thema te gieten. Hoe meer hij aan de nieuwe versie werkte, hoe meer het concept veranderde. “Het bestaande spel ging over een ontdekkingstocht door de ruimte en ik wilde het in het thema van de middeleeuwen plaatsen”, vertelt Jerome. “Maar dat werkte niet helemaal omdat sommige elementen van het spel niet in dat thema pasten. Dan is het een verhaal geworden over archeologen die een Aztekenstad verkennen. Dan is er een draak bij gekomenen en kreeg ik het idee om spelers wapens en uitrusting te laten maken met blokjes. Dat paste dan weer in een Japans thema, dus ben ik daarop geland.”

Spelers kruipen in de huid van een samoerai in het jaar 1707, de laatste keer dat de vulkaan Mount Fuji uitbarstte. De samoerai krijgen de opdracht om in een geheime tempel in de vulkaan binnen te gaan en te redden wat er te redden valt. Terwijl de tempel wegzakt in de lava, moeten spelers schatten verzamelen, met draken en elkaar vechten en op tijd buiten zien te geraken. “De eerste die buiten is, krijgt meer punten voor zijn schatten, maar wie langer binnen blijft, kan meer rapen”, legt Jerome uit. “Op die balans tussen beloning en risico is het spel grotendeels gebaseerd. Een risicovolle zet kan op korte termijn veel opbrengen, maar op lange termijn zuur opbreken.”

Crowdfunding

“Toen ik begin 2015 aan het spel begonnen ben, was het een echte ontdekkingstocht. Ik heb veel geleerd en ook veel fouten gemaakt. Daarom heb ik er ook zo lang aan gewerkt. Ik stak bijvoorbeeld te veel tijd in het ontwerpen van de prototypes. Ik heb het spel zeker 200 keer laten testen en regelmatig moesten er dingen veranderen, maar toch wilde ik de tegels van het spelbord iedere keer tekenen. Dat vond ik ook gewoon leuk om te doen.”

“Na twee jaar ben ik beginnen samenwerken met uitgever Game Brewer om alles gestroomlijnd te krijgen. Dan is er het prachtige artwork bij gekomen en hebben we een crowdfunding gelanceerd. Die heeft heel wat geld opgeleverd, deels door spellenclubs die in één keer voor meerdere leden het spel wilden kopen.” Wie Fuji-Koro steunde op Kickstarter, krijgt de deluxeversie van het spel die normaal 180 euro kost en mooiere pionnen en enkele uitbreidingen bevat. De standaardversie kost 78 euro. Op de Duitse beurs verkocht de uitgever de voorraad van 500 exemplaren bijna uit.

Volgend bordspel

De reacties van het testpubliek en de recensenten waren veelbelovend, maar de echte test komt nu het spel internationaal in de rekken ligt. “Het is zeer spannend dat Fuji-Koro in de handen van de spelers komt. De echte reviews komen van hen. Honderden tests wegen niet op tegen tienduizend mensen die het tegelijk spelen. Wat de reacties ook zijn, ik ben er persoonlijk al blij mee dat mijn naam op de doos staat. Hopelijk kan ik door dit spel nog andere spellen maken, maar het is niet mijn doel om dit voltijds te doen. Daarvoor moet je per jaar al vijf spellen maken die allemaal goed scoren en verkopen en dat is bijna niet haalbaar”, volgens Jerome.

Aan het volgende bordspel wordt ondertussen hard gewerkt. “Ik heb al schriften volgeschreven met concepten die ik probeer uit te werken. Ik werk als cameraman voor het nieuws, dus een van de onderwerpen waar ik iets mee wil doen, is de journalistiek. Dat komt er misschien binnenkort aan.”