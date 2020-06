Bootjes van Gent varen weer uit, nu nog wachten op passagiers Jill Dhondt

10 juni 2020

17u11 8 Gent De toeristenbootjes in Gent mogen sinds maandag weer uitvaren. De Bootjes van Gent waren de eerste, de Gentse Watertoerist wacht nog tot zaterdag om passagiers te vervoeren. Maar herstarten staat niet meteen gelijk aan een volle lading meevoeren. De Bootjes van Gent zagen de eerste dag niemand, vandaag hadden ze twee passagiers. Ze hopen dat de Gentenaren vaker naar het water trekken, nu de grenzen nog gesloten zijn.

“Aangezien er nog niet veel passagiers zijn, heeft het geen zin dat alle rederijen tegelijk starten”, geeft Rudy Van Der Ween van Toerisme Gent aan. “De Bootjes van Gent zijn opgestart zodra het mocht, en Gent Watertoerist start zaterdag. Dat zijn de twee grootste, vanaf volgende week volgt de rest.” De bootjesvaarders zijn niet verplicht om opnieuw op te starten, elk bedrijf is daar vrij in.

Wel moeten ze allemaal het protocol volgen dat de stadsbesturen van Brugge, Gent en Mechelen afsloten met de rederijen. “Daarin staat dat de schipper en de passagiers steeds 1,5 meter afstand moeten houden. Er moet handgel voorzien zijn bij het in- en uitstappen, en iedereen is verplicht van een mondmasker te dragen. Na elke rondvaart worden de zitjes schoongemaakt. Van de gekeurde capaciteit van het vaartuig mag 62 procent bezet worden. De duur van de tours worden niet beperkt, waardoor ze hetzelfde zijn als voordien.” In Brugge hebben de rederijen een onderlinge beurtrol afgesproken, waarbij ze om de beurt uitvaren in het weekend. In Gent doet men dat niet.

Gentenaren welkom

“We hebben de natste winter gehad sinds de jaren tachtig, en dat was een ramp”, zegt Ilse Dewaele van de Bootjes van Gent. “Net als het goed weer begon te worden, mochten we als eerste dicht. Dat was schrikken, niemand had dat zien aankomen. Toen we hoorden dat we gisteren terug open mochten, waren we heel erg blij! We stonden klaar als een kind op een eerste schooldag, maar we hebben geen enkele passagier gezien. ’s Avonds hebben we alles dicht gedaan, om er vanmorgen opnieuw vol goede moed te staan. Uiteindelijk hebben we twee verdwaalde Nederlands vervoerd, die hadden de boot voor zichzelf. We waren zo opgetogen wanneer ze zich aanmeldden.”

“De Gentenaars weten nog niet dat ze opnieuw met de boot kunnen varen, denk ik. Het nieuws was de laatste tijd zo gefocust op de horeca die terug openging. Ik denk nochtans dat veel Gentenaren nood hebben om eens uit te varen. Op het water zijn doet zoveel deugd, zeker als je hoofd vol zit. We kunnen hen plezieren met een boottocht die gericht is op locals, of een privéboot voor hun eigen bubbel. Je hoeft niet ver te gaan, om een leuk vakantiegevoel te ervaren.”

De Bootjes van Gent varen elke dag uit, tussen 10 uur en 18 uur.