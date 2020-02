Bomvolle Vooruit zingt op ‘schrikkelwake’ voor democratie en tegen cultuurbesparingen Sabine Van Damme

29 februari 2020

19u01 2 Gent Oorspronkelijk zou de Schrikkelwake doorgaan op de Kouter, maar het slechte weer joeg de organisatoren naar binnen. Ze vonden onderdak in de theaterzaal van de Vooruit, en zongen daar met meer dan 700 aanwezigen de ziel uit hun lijf. Voor mensenrechten, tegen democratie, voor solidariteit, tegen polarisering, en tegen de besparingen in de cultuursector.

Niet eens alle gegadigden konden binnen, in de concertzaal. Er moesten mensen beneden aan de deur blijven staan omdat de theaterzaal propvol zat. Meer dan 700 mensen kwamen meezingen op de Schrikkelwake. “Een schrikkeldag, een extra dag, een perfecte dag om onze stem te laten horen”, klonk het. “De schrikkelwake is een sectoroverschrijdend, niet-partijgebonden burgerinitiatief ondersteund door organisaties uit het middenveld en door iedereen die wil opkomen voor een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin de grondrechten van iedereen gewaarborgd zijn en blijven.”

Bekende Gentenaars zoals Lieven Tavernier namen het woord. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd voorgelezen. En werd vooral veel gezongen, onder leiding van koren en een orkest op het podium. Allemaal heel leuk, maar de ondertoon was wél bloedernstig. Het uitroepen van homovrije zones in Polen, het vervolgen van kritische stemmen in Hongarije, maar ook de opruiende desinformatie op sociale media in eigen land, de polarisering, het behandelen van mensen als tweederangsburgers, de organisatoren van de Schrikkelwake willen dat het stopt. En ze hopen dat andere steden mee op de kar springen. In april volgt alvast een tweede actie in Gent.