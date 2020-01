Bomen De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

17 januari 2020

Het Gents MilieuFront (GMF) opperde de afgelopen week een idee tegen parkeerplaatsen. Volgens het GMF zijn er in Vlaanderen meer parkeerplaatsen dan inwoners en dus moeten er, als het van hen afhangt, verdwijnen. In Gent heeft naar verluidt ongeveer een derde van de bevolking geen eigen wagen en die autoloze gezinnen zouden, als het van het GMF afhangt, hun bewonersvergunning kunnen ruilen tegen een boom. Die boom zou dan op een parkeerplaats worden geplant. Toen ik dit las, zag ik met mijn geestesoog Tine Heyse en Filip Watteeuw vreugdedansjes maken bij zoveel visionair ecologisch vernuft. In ons Gentse Groene Utopia zou dat plan niet misstaan, het zou zelfs een logisch gevolg zijn op eerdere beslissingen. Eerst ontneem je elke automobilist de goesting om nog de stad in te rijden door onlogische lussen en knips aan te leggen, daarna ontzeg je oudere auto’s de toegang en vervolgens ontneem je de laatste moedige overlevers elke mogelijkheid om hun auto nog kwijt te kunnen. Autorijden in Gent lijkt zo meer en meer op een niet te winnen videogame met steeds moeilijker levels. Ik heb zelf jaren in de buurt van het Zuidpark gewoond en had ik geen garage gehad, ik was nog naar plaats aan het zoeken. Waar het GMF al die overtollige parkeerplaats gespot heeft, ze mogen het me komen vertellen. Al wie zich nog tegen beter weten in met de wagen in Gent beweegt, zal het beamen, parkeerplaats vinden is geen makkie. Ik kan me voorstellen dat er in sommige delen van West-Vlaanderen en de Kempen plaatsen teveel zijn maar het kan niet de bedoeling zijn dat je daar parkeert als je aan de Dampoort woont, toch? Maar goed, het GMF wil dus een boom per autoloos gezin. Zullen we ineens elke automobilist vervangen door een eekhoorn? Ik zal het maar niet te luid vragen of Filip en Tine maken er werk van.