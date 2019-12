BOMA blaast nieuw leven in leegstaand opleidingsgebouw Rode Kruis: “Groepen samenbrengen die elkaar mislopen in de stad” Yannick De Spiegeleir

07 december 2019

18u12 0 Gent In de Bomastraat is er na 8 jaar leegstand eindelijk opnieuw leven in het oud opleidingsgebouw van het Rode Kruis. Samen met een reeks partners wil OCUP vzw de bewoners van de wijk Sluizeken – Tolhuis – Ham samenbrengen in de tijdelijke invulling ‘BOMA’. Naast een cultuurkeuken en een fietsatelier vind je er ook een winkel met recuperatiematerialen voor doe-het-zelvers.

DOK, KERK of recenter De Meubelfabriek: Gent bouwt stilaan een traditie op van tijdelijke invullingen voor leegstaande sites. Nieuw in het rijtje is BOMA, het geesteskind van OCUP vzw dat tot eind 2020 haar intrek neemt in het voormalige opleidingsgebouw van het Rode Kruis in de Bomastraat.

“We willen hier groepen van mensen samenbrengen die elkaar mislopen in de stad”, zegt Biniam Faelens van OCUP vzw. “Eén van de organisaties die hier aan de slag gaat is de Federatie van Marokkaanse verenigingen. Zij zijn het gewend om te koken voor grote groepen, maar even goed mikken we op jongeren uit de wijk. Door mensen met verschillende achtergronden samen te brengen hopen we op korte termijn zaadjes te planten om mensen hier samen te brengen. Ook beginnende kunstenaars, voor wie het moeilijk is om een atelier te huren, kunnen hier terecht. We vragen hen enkel om bij te dragen in de kosten voor elektriciteit en water.”

Een andere blikvanger is de ‘Scrap store’: een winkel met recuperatiematerialen. “Wij nemen zaken aan die elders in de vuilbak belanden. We verzamelen gerecupereerde materialen die we te koop of te ruil aanbieden: zo willen we ‘afval’ herbestemmen voor recreatief hergebruik”, zegt Pieter Malfliet van Scrap vzw. Enkele trekpleisters zijn SAM’s Fietsatelier, de Geveltuinbrigade en het burgerbudgetproject ‘300 bomen voor elke Gentenaar’ dat de positieve effecten onderzoekt van mospanelen op de luchtkwaliteit.

Ook de Stad Gent is het project genegen. OCUP vzw krijgt 30.000 euro uit het Fonds Tijdelijke Invulling van de Stad Gent om nieuwe impulsen op de BOMA-site mogelijk te maken in 2019 en 2020. “Een tijdelijke invulling moet leegstand omvormen tot dynamiek, en de noden van een buurt zichtbaar maken”, zegt bevoegd schepen Astrid De Bruycker (sp.a). “De tijdelijke invulling op de BOMA-site is gericht op sociale cohesie en betrokkenheid van de buurt. Het stadsbestuur werkt daar graag aan mee, onder meer door het project mee te financieren.”