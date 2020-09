Bom gevonden in Wondelgem tijdens straatwerken Dylan Vermeulen Sabine Van Damme

09 september 2020

13u52 28

Tijdens werken aan de Willy Maststraat in Wondelgem zijn werkmannen op een bom gestoten. Meteen werden politie en DOVO verwittigd. De politie zette de straat voor een korte periode af, zodat DOVO haar werk kon doen. Alles verliep vlekkeloos en in een mum van tijd was de straat weer toegankelijk. Volgens Matto Langeraert, woordvoerder van de lokale politie Gent, ging het om een kleine bom, die geheel ongevaarlijk was.