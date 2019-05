Boetes tot 6.000 euro voor café-uitbaters die rookwetgeving niet respecteren Jeroen Desmecht

21 mei 2019

12u17 8 Gent Negentien horeca-ondernemers hebben dinsdag geldboetes tot 6.000 euro gekregen na een themazitting over de rookwetgeving. De rechter legde ook een celstraf van één maand met uitstel op.

De zaakvoerders verschenen in april voor de milieukamer van de correctionele rechtbank. Het ging vooral om café-uitbaters die een minnelijke schikking of bestuurlijke boete kregen, maar die niet betaalden. Bedoeling van zo’n themazitting is om het vervolgingsbeleid extra in de verf te zetten door overtreders samen voor de rechter te slepen. Jaarlijks verschijnen in de correctionele rechtbanken van Oudenaarde en Gent zo’n 15 tot 20 gelijkaardige dossiers over inbreuken op de rookwetgeving.

“De telastleggingen betroffen het (laten) roken in publieke toegankelijke lokalen, het aanwezig laten zijn van elementen die laten uitschijnen dat roken toegelaten is (bv. asbakken, red), het gebrek aan leeftijdscontrole bij de verkoop van tabak en het ontbreken van rookverbodstekens of van een afzonderlijke reglementaire rookkamer”, schrijft persrechter Mieke Dossche. “Eén persoon werd dan weer vervolgd omdat hij niet-conforme tabaksproducten verkocht en zich verzette tegen een controle.”

De rechter legde dinsdag 17 geldboetes van 4.000 euro op, waarvan vier voor de helft met uitstel. Er werden ook twee geldboetes van 6.000 euro en een celstraf van één maand met uitstel uitgesproken. De behandeling van twee zaken werd dan weer uitgesteld naar juni.