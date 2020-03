Boerenmarkt in Gentbrugge wordt een ophaalmarkt: “Het doet plezier om zoveel nieuwe mensen te bereiken”

Erik De Troyer

24 maart 2020

08u00 0 Gent In Gent mogen geen markten meer plaatsvinden door de coronacrisis en dat is ook een probleem voor de Lokaalmarkt in Gentbrugge waar elke vrijdag boeren samenkomen om hun producten aan de man te brengen. Maar vanaf dinsdagmiddag zal men online etenswaren van de markt kunnen bestellen. “Van hamsteraars hebben we geen last én wc-rollen verkopen we niet”, lacht Karel Deknudt van de Lokaalmarkt.

Onder normale omstandigheden heeft de overdekte boerenmarkt in de oude brandweerkazerne van Gentbrugge een bar en een kinderhoek en dat lokt heel wat volk. Door de crisis kan de markt niet meer doorgaan maar de organisatoren hebben er toch wat op gevonden. “We hebben een online bestelplatform gemaakt. Daar staan alle producten op die onze boeren verkopen. Klanten kunnen hun boodschappen bestellen tot één dag voor de markt normaal zou plaatsvinden. Alle boodschappen worden op de dag van de markt per klant samen gezet. En klanten kunnen die dan snel en eenvoudig afhalen. Vanzelfsprekend hanteren we strenge veiligheidsmaatregelen’, zegt Karel Deknudt. ‘We bedienen één klant per keer, klanten moeten ruim afstand houden, ze mogen alleen met bancontact betalen, enzovoort.”

“Net nu voeding zo belangrijk is. Net nu we onze meerwaarde ten volle kunnen bewijzen. Net nù mogen we geen verser, gezonder en eerlijker alternatief bieden. Dat vinden we heel jammer. Maar natuurlijk respecteren we die beslissing” , zegt Karel.

Betalen op de markt

Vanaf dinsdagmiddag zal het onlineplatform voor Gent klaar zijn. Tot die tijd kan men enkel kijken wat de boeren te bieden hebben, zonder te bestellen. “Het is een eenvoudig systeem. Men geeft gewoon aan wat men wil kopen. Betalen gebeurt dan op de markt zelf omdat vele zaken nog precies afgewogen moeten worden ter plaatse. We moesten dit nieuwe systeem op poten zetten want voor vele van onze boeren is korteketenverkoop hun enige bron van inkomsten.”

We moesten dit nieuwe systeem op poten zetten want voor vele van onze boeren is korteketenverkoop hun enige bron van inkomsten. Ze kunnen in deze tijd zeker klanten gebruiken die flink wat eten inslaan Karel Deknudt van de Lokaalmarkt

Het systeem werd vorige week al getest in Deerlijk. Gent is de volgende op het lijstje. “Van hamsteraars is er bij ons voorlopig geen sprake. Ons aanbod is dan ook niet zo uitgebreid als dat van een supermarkt en wc-papier verkopen we evenmin”, lacht Karel. “Maar ons boeren kunnen in deze tijd zeker klanten gebruiken die flink wat eten inslaan.”

Uit het eerste experiment blijkt dat veel nieuwe klanten de weg vinden naar de online boerenmarkt. “Vertrouwen de mensen de producten in de supermarkt niet meer? Vinden ze het vervelend dat verschillende producten daar niet meer voorradig zijn? Of willen ze gewoon betere producten in huis, nu ze niet meer op restaurant mogen en dus meer tijd hebben om zelf te koken? In elk geval doet het plezier om ook nieuwe mensen te bereiken”, zegt Karel.

Het bestelplatform is beschikbaar via de website wwww.lokaalmarkt.be