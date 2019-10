Boeren moeten belang aantonen bij rechtszaak rond verkoop landbouwgrond aan Huts Wouter Spillebeen

01 oktober 2019

17u06 4 Gent In de rechtszaak rond de verkoop van 450 hectare landbouwgrond aan de Gentse nv Bijloke van havenbaron Fernand Huts is een nieuw hoofdstuk gestart. De boeren gaan niet akkoord met de beslissing van de rechter dat ze geen belang hebben in de verkoop en dus geen zaak kunnen aanspannen. Activist Raf Verbeke mocht dinsdag zijn belangen verdedigen in het hof van beroep.

Huts en zijn nv Bijloke kochten de landbouwgrond in het Nederlandse Zeeuws-Vlaanderen voor 17,5 miljoen euro. Omdat de grond in zijn geheel verkocht werd, konden de Lokerse biologische landbouwers Pieter Van Poucke en Annelies Marchand niet mee bieden voor vijf hectare van de grond. “Enkel groot kapitaal kon deelnemen aan de verkoop”, stelde hun advocaat Nic Reynaert bij de behandeling van de zaak. Bovendien was de grond volgens hun berekening 22 miljoen euro waard en kreeg de nv Bijloke dus een reële staatssteun van 5 miljoen euro. Maar de rechter verklaarde de zaak onontvankelijk omdat het rechtstreekse belang van de boeren in de zaak niet aangetoond is.

Engagement

Activist Raf Verbeke kwam tussen om aan de kaak te stellen dat het Gentse OCMW de grond wel moest verkopen in een geheel omdat het meteen het geld voor een investering op tafel moest kunnen leggen. Het geld werd namelijk onder andere geïnvesteerd in het woonzorgcentrum in Mariakerke, de assistentiewoningen aan Zonnebloem in Zwijnaarde en het lokaal dienstencentrum De Mantel. Verbeke wil dat die regels aan het grondwettelijk hof worden voorgelegd, maar ook zijn belang in de zaak is niet aangetoond volgens de rechter.

Het hof van beroep moet zich nu over de zaak buigen en zal eerst beslissen of de klagers voldoende belang hebben bij de verkoop om de zaak te laten verdergaan. Verbeke mocht zijn zaak dinsdag pleiten. “Dat het OCMW de grond mag verkopen, staat niet ter discussie”, zei hij. “De vraag is of ze dat in één blok mag doen. Dat is van belang voor de hele maatschappij. Overheden mogen geen beslissingen maken die de achteruitgang van het leefmilieu inhouden.” “We hebben respect voor het engagement van Verbeke, maar zijn persoonlijk belang is nog steeds niet aangetoond”, reageerde de overzijde op het pleidooi.

Op 29/10 gaat de zaak verder en zal het hof in een tussenarrest beslissen of Verbeke nog belang heeft in de zaak.