Boekenmarkt strikt meteen veel 'snuisteraars': "Iedereen was blijkbaar vroeg wakker"

21 juni 2020

12u27 3 Gent De boekenmarkt op de Ajuinlei kan je opnieuw elke week bezoeken op zondag. De snuisteraars en leesfanaten hadden merkbaar uitgekeken naar dit moment: het was er drukker dan normaal.

Patricia en Ruud verkopen al meer dan tien jaar op de zondagse boekenmarkt. Ze zijn zichtbaar tevreden om hier vandaag terug te zijn. “Vooral het sociale contact heb ik gemist”, zegt Patricia. “En de klanten hebben ons gemist, zeggen ze. Het is goed om hier terug te zijn, maar het is toch met een klein hartje. Daarom heb ik twee handgels uitgezet, draag ik mijn masker en houd ik een veilige afstand van het volk.”

Het valt de verkopers op dat er veel mensen aanwezig zijn. “Normaal komt de markt wat later op gang, maar iedereen was blijkbaar vroeg wakker.” Bezoeker Kris staat iets verder in een boek te bladeren. Sinds vandaag kan hij zijn zondagse gewoonte verderzetten, en terug elke week naar de boekenmarkt komen. “Het is fijn om hier te zijn, maar de andere bezoekers komen wel dicht. Dat is wat vreemd, maar mensen zijn mensen zeker.”