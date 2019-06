Boek en poppentheaterstuk vereeuwigen wedervaren bakkersgeslacht Bloch tijdens Tweede Wereldoorlog: “Opdat hun verhaal nooit vergeten zou worden” Yannick De Spiegeleir

27 juni 2019

13u10 0 Gent Het verhaal van de legendarische bakkersfamilie Bloch wordt in boekvorm gegoten door historica Tina De Gendt en journalist Karel Van Keymeulen. Initiatiefnemer is Luk De Bruyker die het boek vertaalt naar het podium met het poppentheaterstuk ‘Jood… en fier’. “Hun bewogen oorlogsgeschiedenis mocht niet verloren gaan”, zegt De Bruyker.

Meer dan tien jaar na de sluiting van hun patisserie in de Veldstraat klinkt de naam van bakkersfamilie Bloch nog steeds als een klok tot ver buiten de grenzen van Gent, maar hun bewogen oorlogsverhaal werd nooit eerder opgetekend.

“De belangrijkste prikkel voor dit project was de publicatie van een kookboek met de recepten van de familie Bloch drie jaar geleden. Ik ben een grote fan van kookboeken, maar ik vond het jammer dat de familie enkel in die vorm de geschiedenis zou ingaan. Ook de huidige tendens in onze maatschappij en de parallellen tussen de jacht op de Joden en de vluchtelingen vormden een trigger”, vertelt De Bruyker.

Oma Sophie

Om het verhaal van de familie neer te schrijven contacteerde hij historica Tina De Gendt die zich de voorbije jaren toelegde op het thema van migratiegeschiedenis met onder meer de publicatie van ‘Turkije aan de Leie’ én Karel Van Keymeulen, die meer dan 30 jaar stadsjournalist was in Gent en op 300 meter woonde van de voormalige bakkerij. De twee auteurs kregen exclusief toegang tot het archief van de Blochs en reconstrueren op die manier het meeslepende en ontroerende verhaal van een familie verscheurd door de oorlog. Wanneer de Duitsers bijna de stad bereiken vluchten vader en moeder Bloch met hun kinderen naar Amerika, grootmoeder Sophie en tante Margot besluiten in Gent te blijven. Als 70-jarige werd Sophie gedeporteerd. Ze zou nooit meer terugkeren.

Trein naar Groot-Brittannië

Haar kleinzoon Jacques Bloch, intussen 90, was samen met zijn zoon Alain, kleinzoon Samuel en nicht Michel aanwezig op de voorstelling van het project in café Theatre waar de patisserie van Bloch op de menukaart prijkt. “Net als de vluchtelingen van vandaag werden ook wij destijds gedreven door omstandigheden. Ik wou als kind niet naar Amerika, maar we hadden geen andere keuze.” Kleinzoon Samuel herinnert zich de aangrijpende verhalen van zijn grootvader. “Voor hun vlucht naar Amerika had de familie de keuze om op een trein te stappen naar Groot-Brittannië of Portugal. Gelukkig kozen ze voor die eerste optie, want anders had ik hier vandaag niet gezeten.”

Met zijn poppentheaterstuk ‘Jood… en fier’ brengt Luk De Bruyker opnieuw een pakkend verhaal op de planken na ‘Pappie, dagboek van het vergeten’ gebaseerd op het verhaal van zijn demente vader. “Anders dan de mensen van mij gewoon zijn, wordt dit opnieuw een serieus stuk. De pop van Jacques Bloch is al klaar. Jean Pol Pollet baseerde zich voor het figuurtje op de identiteitspapier van Jacques toen hij als jongeman naar Amerika vluchtte.”

‘Het verhaal van de familie Bloch. Een Joodse patissier op de vlucht tijdens de Tweede Wereldoorlog’ verschijnt in oktober bij uitgeverij Lannoo. Het poppentheaterstuk ‘Jood… en fier’ gaat in première op maandag 11 november om 15 en 20 uur in de Minardschouwburg. Meer info via www.minard.be.