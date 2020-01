Boegeroep, maar ook applaus voor Mathias De Clercq tijdens nieuwjaarsreceptie Geen rotte eieren voor schepen Filip Watteeuw, maar bij momenten wel gespannen sfeer onder Stadshal Jill Dhondt

12 januari 2020

14u32 4 Gent Burgemeester Mathias De Clercq kreeg het bij momenten hard te verduren tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in Gent en moest het publiek aanmanen tot kalmte. “Iedereen moet zijn gedacht kunnen zijn, zolang niemands lichamelijke integriteit aangetast wordt.” Hij verwees daarmee naar de bedreigingen die schepen Filip Watteeuw eerder deze week kreeg, maar niemand haalde het in zijn hoofd om ook effectief met rotte eieren te beginnen gooien.

De eerste helft van de speech van de burgemeester werd vergezeld door boegeroep vanuit het publiek - politie schat de opkomst op 11.500 mensen - aangevuld door gefluit en het loeien van een sirene. Eén toeschouwer had zelfs een megafoon meegenomen om zijn ongenoegen te uiten. Het gejoel werd zodanig luid dat De Clercq tijdens zijn toespraak even halt hield om te reageren. “Laten we luisteren naar elkaar. Ik kom straks bij iedereen rond”, klonk het.

Het is niet de eerste keer dat een zittende burgemeester boegeroep moet aanhoren bij het voorlezen van zijn nieuwjaarsbrief. Enkele jaren geleden, toen het circulatieplan voor het eerst het licht zag, werd de speech van burgemeester Termont met boegeroep beantwoord. De Clercq reageerde begripvol op het rumoer. “Ons gedacht zeggen, dat zit in het dna van de Gentenaren, dat moet kunnen. Iedereen heeft angsten, dromen en bezorgdheden. We zijn er om naar elkaar te luisteren, in dialoog te gaan. Met respect voor elkaar kunnen we een oplossing zoeken.”

De burgemeester kreeg naast boegeroep ook heel wat positieve reacties van het publiek. Na de woorden ‘Er wordt al eens geneut, maar niet snel gepleujd’, kwam een luid applaus zijn richting uit. Net zoals het moment waarop hij Freek Neirynck, Etienne Vermeersch, Machar Van Geyt en Pat Remue, die dit jaar overleden, in ere bracht. “We delen zoveel moois”, zei De Clercq achteraf. “Tussen het boegeroep zaten veel positieve geluiden. De nieuwjaarsreceptie is nog steeds een gezellig samenzijn.”

Extra politiebescherming

Hoewel een kritische geest aanvaardbaar is voor De Clercq, staan daar grenzen tegenover. “Iedereen moet zijn gedacht kunnen zijn, zolang niemands lichamelijke integriteit aangetast wordt.” De burgemeester duidde hiermee op de dreigementen die vooraf geuit werden aan het adres van schepen Filip Watteeuw. Ontevredenheid over de invoering van de lage-emissiezone had sommige Gentenaren ertoe aangezet oproepen te lanceren op sociale media om de schepen te bekogelen met rotte eieren tijdens de nieuwjaarsreceptie, maar zover kwam het niet.

Hoe serieus de oproepen waren kon niet achterhaald worden, daarom nam de politie het zekere voor het onzekere. Extra politiemensen, in uniform en in burger, werden ingezet om de veiligheid van de schepen en de rest van het stadsbestuur te verzekeren.

Sfeer ondanks boegeroep

Ondanks het boegeroep van enkele gefrustreerde burgers was er heel wat sfeer te bespeuren onder en rond de stadshal. Het stadsbestuur zorgde voor 7.000 liter drank waaronder warme soep, fruitsap en OMG-bier dat speciaal gebrouwen werd voor het Van Eyck jaar en voor het eerst geproefd kon worden.

Terwijl de Gentenaren genoten van een hapje en een drankje op hun meegesleurde strijkplanken, konden ze luisteren naar Pierke en de coverband Men and a Lady. Aan het Belfort stond een wensbox waaruit Gentenaars een postkaart konden halen met een persoonlijke en originele wens. De Clercq deelde zelf ook enkele kaartjes uit vanuit de box, voordat hij bij voor- en tegenstanders langsging om zijn nieuwjaarsgroeten te brengen.