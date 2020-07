Bockie de Repper bezoekt 12 favoriete restaurants op één dag waarvan 4 in Gent Jill Dhondt

22 juli 2020

18u36 0 Gent De Aalsterse YouTuber Bockie de Repper (35) ging op één dag naar 12 van zijn favoriete restaurants. De dag beginnen deed hij in Gent. Van Mission Masala ging hij naar Aroy Aroy, vervolgens naar Alberte en dan nog eens naar Chambre Séparée. Dat allemaal op één voormiddag.

“We weten allemaal dat er een tweede lockdown aankomt”, zegt Bockie de Repper in het filmpje dat zijn culinaire reis door VLaanderen vastlegde. “Hoog tijd om de vrienden van de horeca in de kijker te zetten.” De eerste stop van de dag: Mission Masala voor de kerk van Sint-Jacobs, het laatste restaurant dat Bockie bezocht voor de lockdown. “We zijn terug en het voelt goed”, zegt hij tegen de camera. “Het voelt als verse dekens over jou trekken.” De Youtuber vloog erin met broodchips en sloot af met de ‘beter dan Xanax’ boterkip van Mission Masala.

De volgende stop van de dag: Aroy Aroy. Bockie kreeg er gegrilde spiesjes en deed per ongeluk een huwelijksaanzoek aan zijn vriendin/chauffeur van de dag Sté. Het duo wandelde vervolgens verder naar de Dampoort waar ze in Alberte de ‘beste steak tartaar van de wereld’ verorberden. Aan de andere kant van het water bezochten ze erna nog de Chambre Séparée. “De laatste keer dat ik Kobe zag, had hij een witte broek aan. Ik heb er toen meteen zes gekocht”, grapt Bockie. De Aalstenaar likte zijn vingers af bij elke hap. Erna sprong hij achterop in de auto en reisde door naar Kortrijk, Koksijde, Antwerpen, Mechelen, Brussel, om de dag te eindigen in zijn hometown Aalst.



