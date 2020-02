Bluescafé Missy Sippy blaast vijf kaarsjes uit: “Als je rijk wilt worden, moet je een andere stiel kiezen”

Gent

Missy Sippy in Klein Turkije blaast vijf kaarsjes uit en dat wordt niet alleen in de verf gezet met een sublieme documentaire en dito bluesplaat, maar ook met een spetterend verjaardagsweekend. Dankzij en samen met de Gentse bluescene is het café uitgegroeid tot een van de meest bruisende van Gent. We spraken met zaakvoerster Marie Follebout (36) en huismuzikant Tim ‘ Tiny Legs Tim ’ De Graeve (41) over de voorbije vijf jaar en het geheim van de Missy Sippy . “Passie staat nog altijd op de eerste plaats.”