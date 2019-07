Bloemenhandelaars Kouter vrezen nog meer omzetverlies door lage emissie zone Didier Verbaere

07 juli 2019

12u47 5 Gent De bloemenhandelaars op de Gentse Kouter vrezen voor nog meer omzetverlies door de nakende invoering van de lage emissie zone. Vanaf 1 januari mogen oudere en vervuilende wagens de stad niet meer in. Tijdens de uitreiking van de jaarlijkse Toontje Verstuyft prijzen aan de bloemenhandelaars op de markt uitte voorzitster Ann Janssen kritiek op het stadsbestuur.

In aanwezigheid van burgemeester Mathias De Clercq en waarnemend Gouverneur Didier Detollenaere werden zondagvoormiddag prijzen uitgereikt aan de verdienstelijke bloemenhandelaars in verschillende categorieën. “De invoering van het circulatieplan zorgde al voor heel wat omzetverlies bij onze handelaars. En ook de invoering van de emissiezone zal klanten weghouden van onze markt. Wij zijn voorstander van een groene en leefbare stad, maar onze marktwagens die de stad inrijden en daarna uren stilstaat zijn niet de grote vervuilers”, aldus Janssen. “De kritiek is terecht want onze verkoop is serieus gedaald”, bevestigt ook boomkweker Braeckman uit Wetteren.

De stad heeft wel steunmaatregelen klaar voor de aankoop van milieuvriendelijke wagens. “Ik versta de bezorgdheden. Markten zijn al eeuwenlang belangrijk voor de stad en brengt ook mensen bij elkaar. We gaan jullie daar zeker in ondersteunen”, beloofde schepen Sofie Bracke.