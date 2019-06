Bloedinzameling in de rechtbank: “Vorig record verbeterd” JDG

13 juni 2019

19u42 0 Gent Rotaryclub Gent Noord en Het Rode Kruis Vlaanderen hebben donderdag voor het elfde jaar op rij een bloedinzameling georganiseerd in het nieuw gerechtsgebouw aan de Opgeëistenlaan. “De gehoopte 125 donoren hebben we niet gehaald, maar met 118 deelnemers hebben we toch ons vorig record gebroken”, klonk het bij de organisatie. “Reden te meer dus om er volgend jaar opnieuw helemaal voor te gaan.”

Onder de noemer ‘Bloedbad in het gerechtsgebouw’ konden deelnemers tussen 10 uur en 13 uur terecht in het nieuwe gerechtsgebouw om bloed te doneren. Rotaryclub Gent Noord sloeg voor de elfde keer op rij de handen in elkaar met Het Rode Kruis Vlaanderen. Deelnemers maakten kans op duotickets voor een verrassingsconcert later dit jaar. Net zoals bij de vorige edities tekende Marijn Devalck, al meer dan twintig jaar ambassadeur van het Rode Kruis, present om het initiatief een hart onder de riem te steken.

Vorig jaar kwamen 102 personen bloed doneren. “Met 118 deelnemers zijn we daar dit jaar vlot over gegaan", weet Geert Cheyns van Rotaryclub Gent Noord. Het is ook een verbetering van ons vorig record uit 2017: toen kregen we 111 deelnemers over de vloer. De gehoopte 125 donoren hebben we niet gehaald, maar we zijn tevreden. Reden te meer dus om er volgend jaar opnieuw helemaal voor te gaan.”