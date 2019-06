Bloedheet, dus geen paardenkoetsen Sabine Van Damme

25 juni 2019

13u58 0 Gent Er zal geen paardenkoets te zien zijn in Gent dinsdag, en ook de komende dagen blijft dat zo. Door de verzengende hitte besliste de uitbater zijn dieren thuis te houden.

Niet dat de paarden er gigantisch veel last van zouden hebben, van die hitte. Zolang ze maar voldoende water krijgen. Maar toch hebben de Koetsen van Gent beslist niet te rijden op dagen dat het verschroeiend heet is. Ze willen immers geen hatelijke reacties krijgen van mensen die toch al tegen hen zijn. De paarden van de koetsier worden perfect verzorgd.

Dat de koetsen thuisblijven is een tegenvaller voor de liefhebbers, want zoals geweten is, is het het laatste zomerseizoen dat er paardenkoetsen door Gent mogen rijden. Het stadsbestuur schafte deze vervoersmiddelen af, wegens ‘niet authentiek’ en ‘geen kwalitatief hoogstaande attractie.’ In het najaar zijn ze er nog in de weekends en op aanvraag, vanaf januari is het gedaan.

