Blind getrouwd: Nick maakt een wel heel opmerkelijk ritje door Gent

Erik De Troyer

17 februari 2020

11u01 0 Gent Nick en Christophe lijken goed op weg om de sterren van de nieuwe reeks van Blind Getrouwd te worden. Op sociale media gaan ze vlot over de tongen. Wat heel wat kijkers ook opviel was de bizarre autorit door Gent die kandidaat Nick moest ondergaan.

Hij overnachtte in het 1898 Post Hotel op de Korenmarkt, op een steenworp van het stadhuis dus. Maar toch moest hij met zijn gevolg de auto in. Wat volgde was een rit langs de Graslei, het operagebouw aan de Kouter en de Hoogpoort. Dat er voor een autorit werd gekozen is op zich wel te begrijpen. Die rit is voor de makers van het programma een unieke kans is om de zenuwen bij de trouwers nog wat op te voeren en in beeld te brengen.

Ook opmerkelijk. Nick werd in het autovrij gebied opgehaald en afgezet. Wie de afgelopen jaren in Gent getrouwd is zal wel weten dat dat geen evidentie is. Trouwers die met een eigen wagen of een gehuurde auto tot aan het stadhuis willen rijden krijgen normaal gezien geen vergunning. De makers konden echter gebruik maken van een opening in de Gentse wet. Zowel hoteliers als taxichauffeurs kunnen namelijk wél een toestemming krijgen om in de zone te rijden en iemand op te pikken.