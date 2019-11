Blauwe Vogels gloeien weer Sabine Van Damme

20 november 2019

19u06 0 Gent Een week vroeger dan gepland stralen Les Oiseaux de Mr. Maeterlinck weer boven het water van de Predikherenlei. Het kunstwerk werd weggehaald voor herstellingen, en intussen werd ook de boom waar de vogels ‘wonen’ gesnoeid.

Het kunstwerk in de boom is volledig opgeknapt. De boom werd gecontroleerd door een boomchirurg en waar nodig bijgesnoeid. De vogels kregen een grondige inspectiebeurt door de installateur. Alle vogels werden tijdelijk weggehaald, opgekuist, bijgeschilderd en kregen nieuwe UV-bestendige led-strips en voedingen. “Voortaan nu zal de Stad elk jaar een onderhoud aan de boom en het kunstwerk uitvoeren”, laat schepen Annelies Storms weten. De vogels geven elke dag licht van zonsondergang tot middernacht.

Het werk Les oiseaux de Mr. Maeterlinck werd gecreëerd door de Franse ontwerpstudio Pitaya. Het is geïnspireerd op het sprookje ‘L’Oiseau Bleu’ van Gentse nobelprijswinnaar Maurice Maeterlinck, over de zoektocht naar geluk, die gesymboliseerd wordt door een blauwe vogel. Het kunstwerk was een van de hoogtepunten op Lichtfestival van 2012. De Blauwe Vogels en hun weerspiegeling in het water stalen snel de harten van de Gentenaars, en dus mochten ze blijven. De stad Gent kocht Blauwe Vogels definitief aan in november 2016.