Blauwe Kiosk wordt in september vervangen door ‘Obuchon’: Rosita neemt virtueel afscheid van haar klanten Sabine Van Damme

18 april 2020

16u26 106

Gent Het is over en uit voor de Blauwe Kiosk. Het bekende 'blauw kotje' op de Kouter waar het elke zondag aperitieftijd was, wordt vervangen door de 'Obuchon', een nieuwe kiosk die als een origami open zal gaan en aangekleed wordt met wilde bloemen. Rosita Lobler, 20 jaar lang het gezicht van de kiosk, neemt afscheid.

De stad heeft het ‘standgeld’ van de Blauwe Kiosk zodanig opgetrokken, dat eigenaar Peter Maximus het sop de kool niet meer waard vond. Sinds 1997 al is hij eigenaar van de Blauwe Kiosk, en telkens krijgt hij een concessie van 9 jaar, telkens voor een kleine 7.000 euro per jaar. Voortaan kost dat plekje op de Kouter meer dan 20.000 euro per jaar. Peter Maximus tekende niet meer in. Drie anderen deden dat wel, en de stad heeft daaruit een keuze gemaakt.

De Obuchon zal op zaterdag en zondag open zijn, en ook op feestdagen. De kiosk opent al vanaf 7 uur ’s ochtends en doet zo als eerste de Kouter opleven.

De nieuwe uitbater is de uit West-Vlaanderen afkomstige Stefanie Martens (33). Zij komt op de proppen met ‘Aperitiefbar Obuchon’, die normaal op 1 september zal openen. Het wordt opnieuw een kiosk, maar dan één die openvouwt als een origami en bekleed zal zijn met witte bloemen. De Obuchon zal op zaterdag en zondag open zijn, en ook op feestdagen. Op het menu staan klassieke en trendy hapjes en drank: onder meer oesters, tapas, bruschetta en veggiekroketjes en aperitiefdrank gebaseerd op Sang De Pascual - een Gentse likeur op basis van biologische bloedappelsienen. De kiosk opent al vanaf 7 uur ’s ochtends, en doet zo als eerste de Kouter opleven. (Lees verder onder de foto)

Dat de Obuchon komt, betekent dat de Blauwe Kiosk weg moet. Eigenaar Peter Maximus had gehoopt dat de nieuwe concessiehouder de kiosk zou overnemen, maar dat gebeurt dus niet. Daarom staat de Blauwe Kiosk nu te koop, aan een prijs die overeengekomen moet worden. In afwachting verhuist het Gentse icoon naar de tuin van Maximus. Peter heeft er 30.000 euro in geïnvesteerd, maar vreest dat hij er niet zoveel geld zal voor krijgen.

Bijzondere plek

Zaterdag is ook Rosita Lobler afscheid gaan nemen van ‘haar’ Blauwe Kiosk. Twintig jaar lang stond zij er op zondagochtend oesters te verkopen. Ze zal die bijzondere plek en haar klanten missen. De Blauwe Kiosk was zo bekend dat wijlen volksartiest Pat Remue er een liedje over maakte. Ook Toon Porrez van The Love Boat-party’s hing er geregeld rond op zondag en zal de plek missen. Hij trok samen met Rosita naar de Kouter – op veilige afstand – om haar afscheid in beeld te brengen.