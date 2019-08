Blauwalgen ramp voor horeca op Blaarmeersen: “Even veel volk als op winterdag” Jeffrey Dujardin

25 augustus 2019

16u23 0 Gent De temperaturen schoten dit weekend opnieuw de hoogte in, maar daar kunnen ze niet mee lachen in de Blaarmeersen. In de vijver zijn blauwalgen aangetroffen. De komende twee weken geldt er een totaal zwemverbod in het domein. Een ramp voor de horeca, “Er is evenveel volk als een winterdag”, klinkt het bij de uitbaters.

30 en 31 graden aan de Blaarmeersen dit weekend. Normaal gezien een topweekend voor de horeca maar daar steken blauwalgen een stokje voor. Sinds donderdag is er een compleet zwemverbod, dit gedurende veertien dagen. De hele vijver is afgezet met nadarhekken en lint, waarop duidelijk wordt aangegeven dat er een zwemverbod geldt, en waarom. Dat gebeurde niet enkel aan het strand - eigenlijk de enige plek waar je mag zwemmen - maar rond de volledige vijver. Het was een bizar zicht op de Blaarmeersen, een honderdtal mensen lagen verspreid over de lege stranden en grasvelden. Het meeste volk zat onder de schaduw van een boom. Een enorm contract met de vorige hittegolf in juni.

Een winterdag

“We hadden niet verwacht dat het zo’n impact zou hebben. Dit is een ramp voor ons", zeggen Alain Van Haute en Yvan Vyane die onder andere Le Beach House in de Blaarmeersen uitbaten. “We waren al een hele week aan het plannen en voorraad aan het inslaan voor dit weekend. En daarnaast moesten we ook zorgen voor genoeg personeel. De vorige hittegolf in het weekend bracht een massa volk met zich mee, we moeten voorbereid zijn. Tot we donderdag het slechte nieuws van de blauwalg te horen kregen. Normaal staan er bij zo’n weer wachtrijen aan de bar, nu is het te vergelijken met een winterdag. Het is minder dan de helft van de normale drukte.”

Warme temperaturen

De blauwalgen zijn er vermoedelijk ontstaan door de warme temperaturen van de voorbije weken en door een tekort aan zuurstof in het water. Blauwalgen zijn eigenlijk geen algen, maar bacteriën, en kunnen giftig zijn. Ze kunnen irritaties veroorzaken aan de ogen of huid, maar ook hoofdpijn en maag- en darmklachten met zich meebrengen. Voor kinderen kan een besmetting zelfs dodelijk zijn. Ook huisdieren kunnen zwaar ziek worden. “Eens de bacterie in het water zit, blijft ze erin”, zeggen de uitbaters. “Dus we kunnen ons de komende jaren er nog aan verwachten.”

Toch bleken sommigen zich daar weinig van aan te trekken. Ze kropen onder de linten om het water in te duiken. De redders moeten dan ook de overtreders spotten, “We vragen ze om uit het water te komen", klinkt het bij de redders. “Willen ze niet luisteren, dan halen we de politie en security erbij. Dan kunnen de waaghalzen een boete krijgen.” Dit weekend stond ook een groot, internationaal waterpolo-toernooi gepland op het Blaarmeersen. Dit kon gelukkig verplaatst worden naar de kano- en kajakclub Gekko aan de Watersportbaan.