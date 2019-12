Blauw paard van Pastory groeit uit tot buurtmascotte in Dampoortwijk Yannick De Spiegeleir

17 december 2019

17u32 9 Gent Het is opmerkelijke verschijning aan het Heilig Hartplein. Pal naast de kerk staat een metershoog blauw paard op het terrein van buurtinitiatief De Pastory.

De Pastory is een combinatie van een bar, een uitleendienst voor werkmateriaal en een co-workingplek in de oude pastorij op het Heilig Hartplein in Sint-Amandsberg. Het was Bart Gabriel van De Pastory die ervoor zorgde dat het kunstwerk aan het Heilig Hartplein belandde. “Het paard is een beetje uitgegroeid tot een symbool en mascotte voor onze werking. Niet iedereen weet dat De Pastory hier gevestigd is. Het geeft onze werking meer zichtbaarheid”, zegt Gabriel.

Het paard belandde via een omweg in Gent. “Het is oorspronkelijk gemaakt voor het afscheidsfeest van een docent op de academie in Tielt en is vervaardigd uit gerecupereerd hout. Op een dag moest het weg in de academie. Bart en ik kenden elkaar van de Groene Valleifeesten en zo kwam van het één het ander”, zegt Etienne Vanthomme, de geestelijke vader van het blauwe paard.

Gabriel hoopt dat het paard er mee voor kan zorgen dat de buurtwerking van De Pastory kan behouden blijven. “We hopen dat de stad ons mee kan betrekken in de plannen voor ‘En Route’: het stadsvernieuwingsproject voor Dampoort en Sint-Amandsberg. Wij zijn alvast vragende partij om de voormalige pastorij een permanente invulling te geven”, aldus Gabriels.

De buurtwerking in de Dampoortwijk bloeit alvast. “Elke woensdag vindt hier een markt plaats op het Heilig Hartplein en afgelopen weekend organiseerde Buurtwerk Dampoort nog een geslaagd winterontbijt voor de buurtbewoners in de Heilig Hartkerk.”