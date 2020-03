Black History Month komt naar Gent Jill Dhondt

05 maart 2020

16u36 0 Gent De Gentenaren zullen ‘Black History Month’, een maand gewijd aan de geschiedenis van de zwarte gemeenschap, niet zomaar aan zich zien voorbijgaan. Dit weekend, 7 en 8 maart, leiden een expo en een groot feest de maand in.

Maart is de maand van de zwarte geschiedenis. Aan de hand van gesprekken, lezingen, films, debatten, performances en exposities wordt de veerkracht van de zwarte gemeenschap 31 dagen lang onder de aandacht gebracht. Op deze manier willen de organisatoren van ‘Black History Month’ de geschiedenis eerlijker, waarachtiger en inclusiever maken.

Om de ‘Black History Month’ af te trappen in Gent, werd een expo en een feest op poten gezet. Het thema van dit jaar is ‘de wortels van ons welzijn’, daarmee gingen jonge, zwarte creatievelingen aan de slag. Ze gaan dieper in op de relatie van de zwarte gemeenschap met hun familie, hun lichaam en de buitenwereld. “Door de zwarte gemeenschap te schilderen, te tekenen of te fotograferen halen we hen uit de plooien van de geschiedenis”, klinkt het bij de organisatoren. “De bezoekers worden uitgenodigd om te ontdekken wat dat betekent voor hen.” De expo moet bezoekers inspireren, en creatievelingen met elkaar in contact brengen.

