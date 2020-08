Blaarmeersen relatief proper na warmste dag, en voor vandaag al helemaal volzet Sabine Van Damme

01 augustus 2020

09u04 0 Gent Toch een voordeel van die hele coronacrisis? De Blaarmeersen lag er bij het ochtendgloren niet bij als een stort. Niet dat iedereen die gisteren op de ligweide zat netjes al zijn afval wegbracht, maar het is al veel erger geweest.

Bij het krieken van de dag naar een verlaten Blaarmeersen trekken is een absolute aanrader. Alleen werd je daar vroeger na een warme dag steevast geconfronteerd met een regelrecht stort. Zonnekloppers de massaal bijeen kropen op de ligweide vonden het blijkbaar niet nodig om hun afval in de vuilnisbak te deponeren.

Vanmorgen zag de ligweide er relatief proper uit. Zou corona dan toch ook positieve bijwerkingen hebben? Doordat er een pak minder volk wordt toegelaten op de ligweide, én omdat je moet reserveren (of je minstens aanmelden) ben je er minder anoniem. Dat maakt alvast dat de ligweide er deze ochtend om 7 uur een pak netter bij lag dan vorige jaren na een warme dag. Ja, er slingeren nog steeds blikjes rond, plastic flessen, proppen papier en zelfs kousen, maar het is geen stort meer zoals dat vroeger was.

Volzet

Wie vandaag trouwens ‘op den bots’ naar de populaire zwemvijver wil trekken, is eraan voor de moeite. Omwille van de coronaregels wordt er gewerkt met online reservaties, en voor deze zaterdag is de ligweide helemaal volgeboekt. Op kalme dagen is het mogelijk om je nog ter plaatse aan te melden, maar vandaag lukt dat dus niet

Online reserveren voor de komende dagen kan hier, Gentenaars kunnen tot vijf dagen vooraf reserveren, niet-Gentenaars tot 3 dagen vooraf.

Meer over Blaarmeersen

milieu

milieuvervuiling

afval