Blaarmeersen al volzet tot en met donderdag Sabine Van Damme

10 augustus 2020

14u21 5 Gent Dikke pech voor wie nog last minute aan een dagje Blaarmeersen denkt. Dit recreatiedomein werkt omwille van corona met reservaties en is al tot en met donderdag volzet. Steeds luider klinkt de oproep om Gentenaars hier voorrang te geven.

De Blaarmeersen, de tuin van de Gentenaars. Op warme zomerdagen kan het er pokkedruk zijn, maar niet dit jaar. Omwille van corona en de social distancing is de volledige zwemvijver – of toch de bewaakte zone – afgezet met hekken, en zonder reservatie kom je er niet in. Meer dan 4.000 mensen worden niet toegelaten op de uitgebreide ligweide.

En toch staan er elke dag nog mensen met hun kinderen, die geen toegang krijgen, omdat alles volzet is en zij niet gereserveerd hadden. Het gaat daarbij dan vooral om mensen die minder toegang hebben tot het internet. Dat valt op. En dus klinkt steeds luider de oproep om de Gentenaars voorrang te geven op de Blaarmeersen. Hier wonen immers meer dan genoeg mensen die zelf niet over een tuin beschikken. Officieel hebben de Gentenaars voorrang. Zij kunnen vijf dagen vooraf reserveren, niet-Gentenaars slechts drie.