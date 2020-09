Bjorn Caryn (RC Gent): “Spons gehaald over bekerverlies” Dominique Lampo

24 september 2020

16u44 1 Gent Veel tijd om te piekeren na het verlies in Blankenberge kreeg RC Gent niet. In Ronse knokte het voor de punten en finaal lieten de Ratjes een 1-1-gelijkspel optekenen. Rechtsachter Bjorn Caryn vond het al bij een logisch verdict.

“We speelden zondag 120 minuten voor de beker en trainer Jannes Tant koos ervoor om onze aanpak toch ietwat te wijzigen. Meestal proberen we dominant te voetballen en is het de bedoeling om met hoge pressie de tegenstander in de problemen te brengen. Nu kozen we bewust voor een laag blok om zo het tempo iets naar beneden te halen en zo weinig mogelijk last te hebben van de verzuring na de lange bekerwedstrijd in West-Vlaanderen. Dat bleek al bij al een goede keuze. We vingen Ronse goed op en via Niels Elewaut klommen we niet onverdiend op voorsprong. We gaven nauwelijks wat weg en bij de rust viel er op onze bonus niks af te dingen. Na de rust kregen we het toch moeilijker om de wedstrijd echt te controleren. Toch bleef het aantal kansen voor Ronse beperkt en komt de gelijkmaker er enkel omdat we iets te traag reageerden op een afvallende bal. Een zege zat er zeker in, maar uiteindelijk pak je een punt op verplaatsing en mag je niet mopperen.”

Spons

Na het bekerverlies haalden de supporters van de Ratjes opgelucht adem. In Ronse kregen ze het RC Gent te zien dat ze willen zien. “We hebben in Blankenberge niet onze beste wedstrijd van het seizoen geweest en iedereen was zich daarvan bewust. Het was zaak om de spons te halen over die zwakke wedstrijd. In Ronse tapten we uit een ander vaatje. Ons voetbal was behoorlijk goed en vooral qua wedstijdmentaliteit zat het een heel stuk beter. Het wordt nu zaak om op dat elan door te gaan. Met een duel tegen RC Wetteren wacht ons dit weekend een heel leuke derby. Vooral Niels Elewaut is gebrand op een sterke prestatie tegen zijn ex-club. We willen in dit burenduel vol voor de drie punten gaan.”

Vaste waarde

RC Gent straalt steevast ambitie uit en dat is dit jaar niet anders. Caryn wil zowel als ploeg en individueel goed uit de verf komen. “We hebben een spelerspotentieel waarmee je de ambitie moet hebben om naar de top vijf te mikken. Alles wat meer is, is bonus. Voor mezelf hoop ik dit jaar vaste waarde te worden. Ik ben nu 21, behoor vijf seizoenen tot de A-kern en wil vooral veel spelen. Vorig jaar was ik goed op weg om vaste waarde te worden, maar corona gooide roet in het eten. Dit jaar wil ik tonen dat ik mijn mannetje kan staan op dit niveau.”