Bizar: jeneverkraam Gentse Feesten staat vandaag in natuurgebied Bourgoyen

Erik De Troyer Sabine Van Damme

18 juli 2020

16u44 7 Gent Echte Gentse Feesten zijn er dan wel niet dit jaar, een ‘dreupel’ drinken aan het kraam van Sint-Jacobs kan wel. Al moet men er wel wat voor over hebben. Het kraam staat namelijk opgesteld in natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen.

Het is een stunt van nachtburgemeester Edmond Cocquyt Junior. Hij sleurde het legendarische jeneverkraam van Motte vandaag naar het natuurgebied. “En het staat niet zomaar ergens aan de ingang maar halverwege de wandeling. Ideaal voor joggers en wandelaars. Het duurde anderhalf uur om het op te stellen en we blijven staan tot de politie ons hier wegjaagt”, zegt hij.

“Ik ben echt doodfier dat het hier opgesteld staat. Het is een prachtig zicht, al riskeer ik wel een boete of 40”, lacht Edmond. “Dit is geen protestactie. Het is gewoon een ongelooflijk gevoel om jenever te verkopen tussen de koeien en de paarden. Het is hier natuurlijk niet vollen bak, maar ik heb toch al twee klanten”, lacht hij.

De hele periode van de Gentse Feesten zal Edmond zijn kraam op de meest ongewone plaatsen zetten. De ogen open houden is dus de boodschap.