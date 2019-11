Bivakmutsen, netkousen en plateauzolen: Russische feministen van Pussy Riot geven eerste Belgisch concert in Handelsbeurs Yannick De Spiegeleir

28 november 2019

11u09 0 Gent Concertorganisator Democrazy haalde woensdag een markante naam naar de Handelsbeurs. De Russische feministische punkgroep Pussy Riot, notoire criticasters van president Poetin, brachten een intense performance met een hoofdrol voor bonte bivakmutsen.

In 2012 werd de groep in één klap beroemd toen een performance in een kathedraal in Moskou abrupt afgebroken werd en drie leden opgepakt werden. Zeven jaar en vele arrestaties, vergiftigingen, reisverboden en zweepslagen later toert Pussy Riot door Europa. De show in de Handelsbeurs was gisteren niet uitverkocht. Donderdagavond speelt het Russische collectief wel voor een volle 4AD in Diksmuide.