Bisdom en Pandschap verbouwen pand voor Sociaal Verhuur Kantoor: “Veel vraag van grote gezinnen om betaalbaar te wonen” Yannick De Spiegeleir

08 augustus 2019

19u12 9 Gent Door een samenwerking tussen het Bisdom Gent en het Pandschap kan een groot gezin dat op zoek is naar een betaalbare woonst vanaf september haar intrek nemen in een huis aan het Zuid. “Door het pand een sociale invulling komen we tegemoet aan één van de grootste noden in Gent: betaalbaar wonen voor maatschappelijk kwetsbaren”, zegt bisschop Luc Van Looy.

Het Bisdom kreeg het pand in handen via een erfenis. Door de tand des tijds was er echter een fikse renovatie nodig om de burgerwoning uit de jaren ’20 van de vorige eeuw opnieuw bewoonbaar te maken. Die knowhow heeft het Bisdom niet in huis, maar daarvoor vond ze een geschikte partner in het Pandschap: een vereniging zonder winstbejag die panden opknapt om ze ter beschikking te stellen van een Sociaal Verhuurkantoor en dus huurders die nood hebben aan een betaalbare woning.

“Aangezien wij dezelfde maatschappelijke bezorgdheden delen, kwam het al snel tot een samenwerking”, zegt Alexis Versele, medeoprichter van het Pandschap. Het is al de vijfde woning die de organisatie opknapt om ze via een Sociaal Verhuurkantoor ter beschikking te stellen aan kwetsbare huurders. Het bewuste pand in de Maria Van Boergondiëstraat aan het Zuid zal een groot gezin kunnen huisvesten, van maar liefst 6 tot 8 personen.

“Voor ons was het van bij het begin duidelijk dat we dit pand een sociale invulling wilden geven. Dat volgt rechtstreeks uit onze missie als Kerk die begaan wil zijn met de noden van vandaag. Dankzij deze samenwerking wordt dit nu mogelijk”, zegt Philip Machiels, bisschoppelijk gedelegeerde voor patrimonium. “We sluiten niet uit dat de samenwerking in de toekomst een vervolg kan krijgen, bijvoorbeeld als een pastorie leeg komt te staan”, vult bisschop Luc Van Looy aan.

Het Pandschap is aan haar tweede werkingsjaar bezig. In het najaar staan er nog 5 renovaties op de planning. Volgend jaar wil ze er 15 realiseren. Ze hoopt op die manier meer veilige huurwoningen te creëren voor maatschappelijk kwetsbaren. Om de woonnood in Gent mee op te lossen ziet het Pandschap meer mogelijkheden tot samenwerkingen. “Dit pand is alvast een mooi voorbeeld van een geslaagde samenwerking. Ook andere organisaties en actoren kunnen panden aanbieden waar werk aan is en waarvan de eigenaars willen dat ze een sociale invulling krijgen”, aldus Bert Van den Broele, medeoprichter van het Pandschap. “Vandaar onze warme oproep tot samenwerking.”

Meer info via www.pandschap.be