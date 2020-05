Biotechbedrijf dat vaccin ontwikkelt voor coronavirus schenkt 500 handgels aan zwaargetroffen WZC Ter Rive Jill Dhondt

15 mei 2020

16u28 2 Gent Het biotechedrijf Ziphius Therapeutics is momenteel een vaccin aan het ontwikkelen tegen het coronavirus. Intussen schonk het 500 handgels aan de zwaarst getroffen woonzorgcentra in West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. Vandaag leverde de directeur aan het woonzorgcentrum Ter Rive dat de laatste weken 23 overlijdens kende door het coronavirus.

“Er zijn 23 bewoners overleden, maar het aantal besmettingen ligt uiteraard hoger”, zegt Geert Polfliet, algemeen directeur van Ter Rive. Het rusthuis werd aan het begin van de crisis getroffen, en kreeg het daardoor zwaar te verduren. “Intussen hebben we het terug onder controle, maar we moeten alert blijven.”

Ter Rive kreeg vandaag 500 handgels van het biotechbedrijf Ziphius. “Als ondernemer wil ik graag mijn steentje bijdragen om de grote noden in de zwaar getroffen woonzorgcentra te beantwoorden”, geeft directeur Chris Cardon aan. “Handgels produceren behoort niet tot onze core business maar toen de pandemie uitbrak, hebben we besloten om een nieuwe lijn op te starten.” Chris richtte Ziphius een jaar geleden op, om therapieën te ontwikkelen voor ziektes waar nog geen oplossing voor is. Het is vandaag één van de vijf bedrijven wereldwijd die een vaccin aan het ontwikkelen is voor covid-19 aan de hand van gentechnologie.

Rudy Coddens, schepen van Zorg en Seniorenbeleid, was aanwezig bij de overhandiging om zijn dankbaarheid te tonen. “Deze crisis heeft heel wat solidariteit naar boven gehaald. Hiervoor werkte iedereen meer in vakjes, de laatste maanden werden die schotten weggehaald.”