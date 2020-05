Bioboer Daniël V. (61) betrapt met 34 kilo cannabis, maar collega’s geloven in zijn onschuld: “Zijn zoon had foute vrienden leren kennen”

Gent

Wie momenteel naar de boerderij van Daniël V. in Afsnee gaat, staat er voor een gesloten deur. Normaal gezien verkoopt de 61-jarige bioboer vanaf mei fruit rechtstreeks van het veld, maar dit jaar is er iets vreemds aan de hand. Nadat de politie vier maanden geleden 34 kilo cannabis vond op zijn erf zit V. samen met drie anderen in de cel. “Hij drukte me op het hart dat hij nooit iets van de drugshandel in de mot had”, zegt een naaste collega. “Eerlijk? Ik geloof dat verhaal.”