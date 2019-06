Binnenkort ook ANPR-camera’s in twee extra politievoertuigen Sabine Van Damme

20 juni 2019

09u19 0 Gent In de gemeenteraad van maart werd beslist dat ANPR-camera’s – met nummerplaatherkenning dus – voortaan ook mogen ingezet worden voor misdaadbestrijding. Daarom worden nu ook 2 mobiele ANPR-camera’s in politievoertuigen geïnstalleerd.

Gent heeft 32 ANPR-camera’s die het voetgangersgebied bewaken, en nog eens 2 in het havengebied. Daarnaast was er al één mobiel toestel, in een politievoertuig van het Overlastteam, waarmee 4 keer per week actief op zoek werd gegaan naar gestolen nummerplaten en voertuigen. Daar komen er nu nog eens 2 bij. Die zullen worden geïnstalleerd in onopvallende politiewagens, die wel een opdruk en een lichtbalk hebben, maar geen blauwe strepen. Voor de aankoop van de camera’s zal de Politiezone Gent samenwerken met de zone Westkust (De Panne, Koksijde en Nieuwpoort). De 3 ANPR-voertuigen zullen ook geseinde en onverzekerde voertuigen opsporen. Er wordt ook een systeem toegevoegd waarmee ter plaatse snel opzoekingen worden gedaan in de ‘blacklist’.