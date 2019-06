Binnenkort kiezen tussen acht (!) aanbieders van parkeren via app of sms

Erik De Troyer

07 juni 2019

18u20 6 Gent De stad Gent gaat op zoek naar acht verschillende aanbieders die parkeergeld betalen via app of sms mogelijk maken. Dat is het dubbele van het huidig aantal providers. Maar zal dat nog wel overzichtelijk zijn? “Zo heeft iedereen een brede waaier aan keuzemogelijkheden”, klinkt het bij de stad.

In juni van 2017 werd ‘mobiel parkeren’ voor het eerst ingevoerd nadat de stad jarenlang sukkelde om een goed systeem te vinden toen dat nog gewoon ‘sms-parkeren’ heette. Gent was zelfs een pionier op vlak van sms-parkeren, maar het project raakte nooit echt van de grond.

Toen de stad toch op de kar sprong, deed ze dat op een heel andere manier dan andere steden. Terwijl men in de meeste steden kozen voor één aanbieder liet de stad meteen alle aanbieders toe op de markt. Het resultaat was dat men in Gent tarieven van vier verschillende providers moest gaan vergelijken. De ene vroeg abonnementskosten, andere niet. Ook de kost per sms of transactie varieerde sterk. Echt overzichtelijk was dat niet, maar nu wil de stad nog een stapje verder gaan. Alle contracten met 4411, Parkmobile, Whoosh en Yellowbrick werden geannuleerd en de stad start een nieuwe procedure. Daarbij worden maximaal acht providers toegelaten. Zij zullen toegang krijgen tot het zogenaamde ‘Gents Parkeer- en verblijfsregister’. Dat is de databank met de nummerplaten en adressen.

Geen gigantisch succes

Een gigantisch succes is mobiel parkeren in Gent nog niet. Het aandeel werd het voorbije anderhalf jaar wel gestaag groter tot 13 procent. Maar 87 procent van iedereen die parkeert, stapt wel nog steeds naar een parkeerautomaat.

Opvallend: voor de providers valt er met de nieuwe procedure minder te verdienen. Tot nu toe kregen ze 6 procent van de parkeeropbrengsten via app, sms of website. Dat wordt verlaagd tot 5 procent. De stad denkt in 2020 zo’n 2,8 miljoen euro via mobiel parkeren te verdienen.

Brede waaier aan mogelijkheden

De vraag is of de Gentenaars door het bos aan providers de bomen nog zullen zien. “Die acht providers zijn geen streefdoel, maar een voorlopig maximum”, klinkt het op het kabinet van mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen). “Het is goed mogelijk dat we uiteindelijk landen met minder dan acht providers. Het hogere aantal providers moet er vooral voor zorgen dat de gebruiker een bredere waaier aan keuzemogelijkheden heeft. Hiermee willen we ook inspelen op het feit dat gebruikers natuurlijk ook vaak elders dan in Gent parkeren, waar er ook providers van mobiel parkeren actief zijn. Met de uitbreiding van aanbieders willen we er dus ook voor zorgen dat gebruikers die in andere steden een bepaalde app van een bepaalde aanbieder gebruiken, daarmee ook in Gent terecht kunnen.”