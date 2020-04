Binnenkort is virtueel bezoek mogelijk aan Van Eyck-tentoonstelling Erik De Troyer

03 april 2020

13u22 10 Gent Door de coronamaatrdegelen ligt ook de toptentoonstelling ‘Van Eyck, een optische revolutie’ in het MSK stil. Of ze nog de deuren zal kunnen openen is niet duidelijk. Het museum en Toerisme Vlaanderen hebben nu de krachten gebundeld om iedereen gratis virtueel toegang te bieden tot de tentoonstelling.

Net als alle andere musea moest het Museum voor Schone Kunsten (MSK) enkele weken geleden ook de deuren sluiten door de coronamaatregelen. Intussen loopt de lockdown al zeker tot 19 april terwijl de tentoonstelling eindigt op 30 april. “Op dit moment kunnen we onmogelijk zeggen of de tentoonstelling volgende maand nog te bezoeken valt. Het hangt af van een eventuele verlenging van de coronamaatregelen en van gesprekken die we nu voeren met de verzekeringen”, zegt schepen van cultuur Sami Souguir (Open VLD).

De werken hangen wel nog steeds in het MSK. Daarom sloeg het museum de handen in mekaar met Toerisme Vlaanderen voor het project ‘Stay at Home Museum. De gerenommeerde tentoonstelling zal binnenkort te bezoeken zijn vanuit de luie zetel.

Peter De Wilde, CEO Toerisme Vlaanderen: “Ook al kunnen we mensen gezien de huidige situatie niet fysiek samenbrengen om van ons erfgoed te genieten, dat betekent geenszins dat we onze passie voor ons erfgoed niet meer kunnen delen met de wereld. Integendeel, het ’Stay At Home Museum‘ blijft mensen wereldwijd verbinden rond hun passie voor onze Vlaamse Meesters. Kunstliefhebbers over de hele aardbol stappen tegelijkertijd virtueel onze topmusea binnen.”

De rondleiding gaat in ‘Facebook première’ vanaf woensdag 8 april 2020 om 19 uur en wordt voorzien van de nodige expertise. Van Eyck-expert en co-curator Till-Holger Borchert geeft de kijkers een digitale rondleiding. Aansluitend beantwoordt MSK-expert Frederica Van Dam inhoudelijke vragen over de expositie. Inschrijven kan via de Facebookpagina van Flemish Masters 2018 - 2020. Wie de prèmiere heeft gemist, krijgt achteraf de kans om de virtuele rondleiding volledig te herbeleven via Youtube.