Binnenkort gedaan met auto’s die trams blokkeren?

Reizigersbond doet oproep naar stad om in te grijpen op tramlijnen 1 en 2 Erik De Troyer

05 juli 2019

17u31 7 Gent Trams die geblokkeerd raken door slecht geparkeerde wagens. Het is een bijna dagelijks terugkerend fenomeen. Straten als de Nederkouter, de Kortrijksepoortstraat, de Poperingestraat of de Gebroeders Vandeveldestraat zijn er bijzonder gevoelig aan. De reizigersbond roept nu op om de parkeerplaatsen daar weg te halen en schepen Filip Watteeuw (Groen) heeft daar wel oren naar.

Uit de evaluatie van het circulatieplan blijkt dat het openbaar vervoer het goed doet in Gent. Voor het plan gebruikte 9 procent het openbaar vervoer. Vandaag is dat 14 procent, al dient als kanttekening gemaakt te worden dat De Lijn niet nauwgezet meet. Ook de snelheid van de trams ging er op de meeste plaatsen op vooruit. “We loven de stad voor deze goede resultaten”, zegt Luc De Smedt van de Reizigersbond. “Het staat in schril contrast met het terechte ongenoegen van veel klanten van De Lijn buiten Gent en de toenemende vertragingen.”

“Het evaluatierapport vermeldt één ding niet en dat zijn de regelmatige dienstonderbrekingen door de wagens – vaak bestelwagens – die te dicht bij de tramsporen parkeren. In zo’n geval staat men als tramgebruiker al snel een uur stil vooraleer de eigenaar gecontacteerd is of de wagen gesleept. Daardoor komen duizenden tramgebruikers te laat op hun bestemming.”

Parkeerplaatsen schrappen

“Het Agentschap Wegen- en Verkeer schrapte de voorbije jaren al een aantal parkeerplaatsen op de Brusselse- en de Antwerpsesteenweg om die reden. De stad Gent kan dat ook. We zien de Nederkouter (tram 1) en de Gebroeders Vandeveldestraat (tram 2) als plekken die snel aangepakt kunnen worden. Veertig jaar geleden werd de Nederkouter al in een rapport genoemd als een zone waar veel foutparkeerders het tramverkeer ophielden. In winkelstraten moet het toeleveren natuurijk nog vlot kunnen gebeuren, maar het private parkeren kan beter in de omliggende straten”, besluit de Reizigersbond. Vaak gaat het om plekken met vrij smalle parkeerplaatsen. Wie zich 20 centimeter van de kant parkeert, staat er vaak al in de weg. De Lijn belt dan de politie en die proberen dan de eigenaar van de wagen op te sporen of bellen een takelwagen. In beide gevallen gaat er vaak veel tijd verloren.

Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) heeft oren naar dat voorstel. “Als we willen dat mensen de overstap maken naar het openbaar vervoer moeten we het openbaar vervoer betrouwbaar maken. Niets is frustrerender dan in een tram zitten die drie kwartier tot een uur stil staat omdat iemand een te brede auto heeft of niet goed parkeert. Ik vind dat we die plaatsen waar regelmatig dergelijke incidenten zijn, moeten bekijken. Dat kan door die opnieuw te structureren en op dergelijke plaatsen is dat zeker opportuun”, zegt hij.